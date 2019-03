Basketball: NBA-Saison von LeBron James vorzeitig beendet

Los Angeles (APA/AFP/Reuters) - Basketball-Superstar LeBron James wird in dieser NBA-Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Die aus dem Play-off-Rennen ausgeschiedenen Los Angeles Lakers gaben am Samstag bekannt, dass der an Leistenproblemen leidende 34-Jährige im Rest der bis 10. April laufenden „Regular Season“ geschont werde. Er werde in der nächsten Saison wichtiger gebraucht.