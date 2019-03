Caputova bei Präsidentschafts-Stichwahl in der Slowakei vorn

Bratislava (APA/Reuters) - In der Slowakei liegt die Anti-Korruptions-Aktivistin Zuzana Caputova bei der Stichwahl zur Präsidentschaftswahl nach ersten Auszählungen vorn. Die regierungsunerfahrene Kandidatin kam am Samstagabend nach Auszählung von rund 14 Prozent der abgegebenen Stimmen auf 57,6 Prozent, der von der Regierungspartei gestützte EU-Kommissar Maros Sefcovic auf 42,4 Prozent.

Bei der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatte Caputova in dem EU- und NATO-Mitgliedsland mit seinen 5,4 Millionen Einwohnern 39,1 Prozent bekommen, Sefcovic 18,8 Prozent. Caputova tritt bei der Wahl für die nicht im Parlament vertretene Progressive Slowakische Partei an.

Die 45-Jährige hatte sich an der Kampagne zur Aufklärung des Mordes an dem Journalisten Jan Kuciak vor einem Jahr beteiligt. Kuciak recherchierte zu Betrugsfällen, an denen auch Geschäftsleute mit Verbindungen in die Politik beteiligt gewesen sein sollen. Über die Tat, bei der auch Kuciaks Lebensgefährtin Martina Kusnirova getötet wurde, war Ministerpräsident Robert Fico gestürzt. Viele Slowaken hatten der Regierung nach dem Mord Untätigkeit vorgeworfen, es kam zu den größten Anti-Regierungsprotesten im Land seit rund drei Jahrzehnten.