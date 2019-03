Caputova gewinnt Präsidentschafts-Stichwahl in der Slowakei

Bratislava (APA) - Die Juristin und Bürgerrechtlerin Zuzana Caputova hat die Stichwahl um die Präsidentschaft in der Slowakei offenbar klar gewonnen. Nach Auszählung von über 50 Prozent der abgegebenen Stimmen lag die politische wenig erfahrene Liberale mit mehr als 58 Prozent deutlich vor dem langjährigen Europapolitiker Maros Sefcovic mit knapp 42 Prozent, wie aus Angaben der Wahlkommission hervorging.

Bereits im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen hatte die vor kurzem noch kaum bekannte Kandidatin der neugegründeten liberalen Partei Progressive Slowakei (PS) quer durchs Spektrum gepunktet. Trotz ihrer liberalen Ansichten in der Familienpolitik sprach die 45-Jährige auch konservative und christliche Wählerkreise an.

In die Stichwahl, ausgetragen zwischen den zwei Bestplatzierten des ersten Wahldurchgangs, ging sie mit einem markanten Vorsprung von über 20 Prozent gegenüber dem renommierten EU-Kommissar Sefcovic. Der 52-jährige Karrierediplomat, aufgestellt von der stärksten Regierungspartei Smer (Richtung) von Ex-Premier Robert Fico, schaffte es nicht mehr dieses Manko wegzuwischen.

Am späten Samstagabend, nur knapp zwei Stunden nach Wahlschluss, war bereits eine deutliche Niederlage von Sefcovic abzusehen. In der Slowakei zeichnete sich damit eine Wahlsensation ab. Das weitgehend konservativ und christlich geprägte Land dürfte erstmals in seiner Geschichte eine Frau zur Präsidentin bekommen, was vor wenigen Monaten noch als nahezu unmöglich galt. „Wir sind in ein Stadium gekommen, in dem das Gesamtbild eines Kandidaten entscheidet und nicht dessen Geschlecht,“ kommentierte der bekannte Publizist Marian Lesko in der Wahlnacht für den TV-Sender Markiza.

Der Urnengang wurde deutlich vom Mord am Investigativ-Reporter Jan Kuciak und seiner Verlobten vor einem Jahr gekennzeichnet. Als absoluter Politneuling gilt Caputova als unbelastet von den Korruptionsskandalen und Mafia-Praktiken im Land, die vom Investigativ-Journalist vor seinem Tod aufgedeckt worden waren.

Die Enthüllungen führten vergangenes Frühjahr zu Massenprotesten und dem Sturz der Regierung Fico. Viele sehen die junge Liberale Caputova als Symbol des ersehnten politischen Neustarts im Land.

Der renommierte Karrierediplomat Sefcovic war noch vor kurzem in der Slowakei selbst weniger bekannt als im Ausland. Er trat als Parteiloser an, wurde aber mit der skandalbelasteten Smer-Regierung verbunden. Diese gilt als hauptverantwortlich für Missstände, die bis zum Mord am Aufdeckreporter Kuciak führten. Das offizielle Endergebnis wird die Wahlkommission erst am Sonntagvormittag bestätigen.