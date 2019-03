Stichwort: Die evangelisch-lutherische Kirche in Österreich

Wien (APA) - Die evangelische Kirche A.B., deren neuer Bischof im Mai gewählt wird, zählt 278.221 Mitglieder in 191 Gemeinden und sieben Diözesen. Unter den 244 Pfarrern und Pfarrerinnen befinden sich 86 Frauen. Der Zusatz A.B. bedeutet, dass es sich um die lutherische Kirche des Augsburger Bekenntnisses handelt. Weiters gibt es die wesentlich kleinere reformierte Kirche des Helvetischen Bekenntnisses (H.B.).

Die lutherische Kirche A.B. ist in die Diözesen Wien (inkl. Nordosten Niederösterreichs), Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten-Osttirol, Oberösterreich und Salzburg-Tirol aufgegliedert. Vorarlberg wird von der reformierten Kirche mitbetreut. Die evangelische Kirche ist demokratisch („synodal“) organisiert. Die Gremien sind paritätisch mit Geistlichen und Laien besetzt. Alle Amtsträger werden gewählt, die Synoden sind die obersten Gesetz gebenden Organe. Es gibt keine Durchgriffsmöglichkeiten des Bischofs auf die Superintendenten oder der Superintendenten auf die Gemeinden.

Die Geschichte der evangelischen Kirche reicht hierzulande bis ins 16. Jahrhundert zurück. Damals feierte die Reformation in Österreich große Erfolge. Durch die katholische Gegenreformation in der Barockzeit wurde sie wieder weitgehend zurückgedrängt. Erst das Toleranzpatent 1783 von Kaiser Joseph II. ließ wieder die Gründung von Gemeinden zu. Der Titel Bischof sollte damals aber der römischen Kirche vorbehalten bleiben. Die evangelischen Würdenträger mussten sich „Superintendent“ nennen. Erst 1944 entschloss sich der Oberkirchenrat, als obersten Repräsentanten aus seiner Mitte einen Bischof zu wählen.

Seit 2008 ist Michael Bünker Bischof der Lutheraner in Österreich. Da er mit am 26. April das Pensionsalter von 65 Jahren erreicht und seine Amtszeit von zwölf Jahren ausgeschöpft hat, muss nun ein Nachfolger - es gibt drei männliche Kandidaten- gewählt werden. Dies geschieht bei einer Synode erfolgt am 4. Mai in Wien.

