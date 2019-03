47-jähriger Kärntner bei Forstarbeiten abgestürzt und verletzt

St. Veit/Glan (APA) - Ein 47 Jahre alter Kärntner ist am Samstag bei Baumschnittarbeiten in einem steilen Waldstück nahe St. Veit an der Glan abgestürzt und verletzt liegen geblieben. Am Abend fand ihn laut Polizei ein 60-jähriger Anrainer, dem der noch immer im Wald stehende Traktor aufgefallen war. Der Verletzte wurde geborgen und per Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.