Autobauer drücken neue Diesel mit Sonder-Rabatt in deutschen Markt

Berlin (APA/dpa) - Die zuletzt in Deutschland wieder steigenden Zulassungszahlen für neue Diesel-Autos sind laut einer Studie auch auf Sonder-Rabatte der Hersteller zurückzuführen. Insbesondere VW-Händler böten ihren Kunden zusätzliche Preisnachlässe an, wenn sie zum entsprechenden Diesel-Modell griffen, schreibt der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer in der März-Ausgabe seiner regelmäßigen Rabattstudie.

So werde auf den einschlägigen Internet-Portalen beispielsweise ein Golf Variant in der Diesel-Ausführung mit einem Rabatt von 28,8 Prozent auf den Listenpreis angeboten, während ein vergleichbarer Benziner nur 14,7 Prozent günstiger sei als auf der Liste. Ähnliches gelte für den VW Tiguan, während der auf sein Produktionsende zulaufende 3er-BMW in beiden Motorisierungsarten mit rund 25 Prozent Preisnachlass angeboten werde.

Etliche Hersteller haben auch ihre Schrott- oder Eintauschprämien an den Erwerb eines neuen Diesel-Autos gekoppelt. Diese Angebote litten allerdings unter den geringen Restwerten der gebrauchten Diesel, die eingetauscht werden sollen, so die Studie.

Allgemein sieht Dudenhöffer das Rabattniveau auf dem deutschen Automarkt weiterhin als hoch an. So habe sich die Zahl der offen beworbenen Sonderaktionen zwar leicht abgesenkt, gleichzeitig sei aber der dort angebotene Kundenvorteil im Schnitt leicht auf 16,3 Prozent gestiegen. Die Quote der auf Händler und Hersteller selbst zugelassenen Wagen sank um 1,5 Punkte auf 29,2 Prozent. Diese Autos aus den so genannten Eigenzulassungen werden zu weniger transparenten „Hauspreisen“ vermarktet.