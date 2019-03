Zwölfjähriger Steirer bei Fahrrad-Sturz verletzt

Krieglach (APA) - Ein zwölf Jahre alter Bub aus der Steiermark ist am Sonntag in Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit dem Fahrrad gestürzt. Wie das Rote Kreuz berichtete, zog sich das Kind dabei Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule sowie an der Schulter zu. Der Schüler wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt per Rettungshubschrauber ins Klinikum Graz eingeliefert.