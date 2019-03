Fußball: Celtic gewann Glagow-Derby gegen Rangers 2:1

Glasgow (APA) - Celtic hat am Sonntag das Glasgower Fußball-Derby gegen die Rangers vor eigenem Publikum mit 2:1 gewonnen. Damit baute der Titelverteidiger und Tabellenführer den Vorsprung auf den zweitplatzierten Erzrivalen auf 13 Punkte aus.

Odsonne Edouard brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung. Bei den anschließenden Jubelszenen stürmten mehrere Fans auf den Platz, darunter auch ein Mann mit einem Kleinkind am Arm. Ryan Kent gelang in der 63. Minute der Ausgleich, ehe James Forrest in der 86. Minute das Siegestor für Celtic erzielte.

Rangers-Stürmer Alfredo Morelos wurde in der 31. Minute wegen eines Ellbogenchecks gegen Celtic-Kapitän Scott Brown ausgeschlossen. Damit hält der Kolumbianer in allen Pflichtspielen dieser Saison bei dreimal Rot, zweimal Gelb-Rot und 15-mal Gelb.