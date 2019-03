Kickl teilt EGFA in EA und FGA auf - Neue Landespolizeien-Struktur

Wien (APA) - Die Polizeiabteilungen in den Ländern bekommen eine neue Struktur: Die bisherige EGFA wird in eine EA (Einsatzabteilung) und eine FGA (Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung) aufgeteilt, gab Innemminister Herbert Kickl (FPÖ) am Sonntag bekannt. Als Anlass nannte er, dass die Herausforderungen in den vergangenen Jahren - seit der Migrationskrise - stark gestiegen seien.

In der EA sind die „besonderen Einsatzkräfte“ - von Polizeidiensthundeführern über Alpinpolizisten bis zu sprengstoff- oder szenekundigen Organen - zusammengefasst. Die Abteilung ist für die Koordinierung der Einsätze, aber auch die Aus- und Fortbildung verantwortlich und erstellt Analysen und Lagebilder. In der FGA werden alle grenz- und fremdenpolizeilichen Maßnahmen inklusive Einsatz der Fremden- und Grenzpolizeilichen Einheit PUMA koordiniert. Die Mitarbeiter werden teils auch in Fremden- und Grenzpolizeiinspektionen Dienst versehen. Diese spezialisierten Dienststellen werden für Amtshandlungen im Bereich Asyl und „Ausgleichsmaßnahmen“ zuständig sein.