Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 01.04. bis 07.04. - AKTUALISIERT

Wien (APA) - Diese Woche will die Gewerkschaft gegen ihrer Ansicht nach unzureichende Vorschläge der Arbeitgeber zum Banken-KV „Aktionen“ vor Banken starten, die den Betrieb stören können. Nachdem das Sozialministerium am Sonntag März-Arbeitslosenzahlen veröffentlicht hat, kommen vom S Details dazu. Die Finanzminister der EU-Länder bzw. der Eurozone kommen informell zusammen. Der Grasser-Prozess geht weiter.

Am Montag veröffentlicht das AMS die Arbeitslosenzahlen vom März. Der Seniorenrat macht Vorschläge zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge. Die E-Control legt ihren Tätigkeitsbericht für 2018 vor, der Wien-Tourismus zieht Bilanz über den Kongresstourismus.

Am Dienstag geht der Grasser-Prozess weiter (bis Donnerstag). Hypo Vorarlberg und BKS-Bank präsentieren Zahlen.

IHS-Chef Kocher beantwortet am Mittwoch Journalistenfragen. Die Wirtschaftskammer hat ein 5-Punkte-Programm für den Alpentransit. Die s Immo äußert sich zum Geschäftsjahr 2018, Unimarkt zum Geschäftsjahr 2018/19.

Deloitte präsentiert am Donnerstag eine Studie über den Standort Österreich, dazu passen Zahlen der Nationalbank über das Kreditwachstum in Österreich. Vamed hat Jahreszahlen am Programm. Die OeKB-Vorstände stellen sich Journalistenfragen. Mastercard präsentiert eine „Debit-Karte“.

Am Freitag (und Samstag) kommen die Finanzminister der EU-Länder in Bukarest zu einem informellen Treffen zusammen. Der Feuerwehrausrüster Rosenbauer macht seine Bilanzpressekonferenz. In Oberösterreich geht der Prozess gegen ehemalige FACC-Vorstände nach einem großen Betrugsfall weiter.

APA - Termine von Mo, 01.04.19 bis Sa, 06.04.19

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Montag, 01. April 2019

WIEN

* WI II Bekanntgabe Arbeitsmarktdaten März

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria „Einkommen und Sparen des Haushaltssektors 4. Quartal und Gesamtjahr 2018“

* 09:30 WI PG E-Control „Tätigkeitsbericht 2018“ mit Vorstand Eigenbauer, Vorstand Urbantschitsch

* 10:00 WI CI PG WienTourismus „Bilanz 2018 der Kongress- und Meeting-Destination Wien“ mit u.a. StR Hanke, Tourismusdir. Kettner, WKW-Obmann Griessler, Vienna-Convention-Bureau-Leiter Woronka (Anmeldung erforderlich)

* 10:00 WI II PG Österreichischer Seniorenrat (ÖSR), WKÖ - Fachverband der Pensionskassen „Gemeinsame Vorschläge zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich“ mit Präs. Kostelka (Öst. Seniorenrat), Präs. Korosec (Öst. Seniorenrat), Obmann Zakostelsky (FV der Pensionskassen)

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Dienstag, 02. April 2019

WIEN

* 09:30 WI II CI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

- 10:00 WI WB Bilanz-PK BKS Bank „Geschäftsjahr 2018“ mit Vorstandsvors. Stockbauer, Vorstand Kraßnitzer, Vorstand Novak

STEIERMARK

Graz

* 11:00 WI PK Steiermärkische Sparkasse „Jahresergebnis 2018“ u.a. mit Vorständen Fabisch, Kerber, Bucher, Dalbokov

VORARLBERG

Bregenz

* 10:00 WI Hypo Vorarlberg „Jahresergebnis 2018 und Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019“ mit dem Vorstand der Hypo Landesbank

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Mittwoch, 03. April 2019

WIEN

- WI WB Internet-Veröffentlichung Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) „Jahresabschluss 2018“

- 09:30 WI PG „Allianz Invest Quarterly 2/2019: Dichte Wolkendecke oder klarer Konjunkturhimmel?“ mit CIO Bruckner (Allianz Gruppe), GF Ramberger (Allianz Invest KAG)

* 09:30 WI WB Bilanz-PK s Immo AG „Geschäftsjahr 2018 - Ausblick“ mit Vorstand Vejdovszky, Vorstand Wachernig

* BILD 09:30 WI II CI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

* 10:00 WI II IHS-Chef Martin Kocher (Institut für Höhere Studien) im Klub der Wirtschaftspublizisten

- 10:00 WI CI PK WKÖ - Bundessparte Transport und Verkehr „5-Punkte-Programm für die Zukunft des Alpentransits“ mit Obmann Klacska, GF Wolf

OBERÖSTERREICH

Linz

* 10:00 WI PK Unimarkt „Geschäftsjahr 2018/2019“ mit GF Haider, GF Knöbl

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Donnerstag, 04. April 2019

WIEN

- 09:30 WI PG Deloitte „Standort Österreich: Auf dem Sprung zur Topliga - Oder doch viel Luft nach oben?“ mit CEO Gröhs, Partnerin Wentner, Partnerin Edelmann

- 09:30 WI Presseevent Erste Bank, Mastercard „Launch der Debit Mastercard - Die Bankomatkarte der Zukunft startet am 8. April“

* BILD 09:30 WI II CI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

- 10:00 WI PK Vamed „Geschäftsjahr 2018 - Ausblick 2019“ mit Vorstandsvors. Wastler

- 10:00 WI IT PG Industriellenvereinigung (IV) „Start der neuen Kampagne ‚ Industrie 4.0 - Wir bringen Österreich weiter‘“ mit IV-Präsident Kapsch, Generalsekretär Neumayer

- 10:00 WI OeKB-Vorstände Angelika Sommer-Hemetsberger und Helmut Bernkopf (Oesterreichische Kontrollbank) im Klub der Wirtschaftspublizisten

- 10:00 WI PK Oesterreichische Nationalbank (OeNB) „Kredite, Einlagen und Zinssätze - Bautätigkeit treibt Kreditwachstum bei Unternehmen und Privaten“ mit Dir. Turner

OBERÖSTERREICH

Linz

* 10:00 WI Bilanz-PK Sparkasse Oberösterreich „Jahresergebnis“ mit u.a. Generaldir. Rockenschaub

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Freitag, 05. April 2019

WIEN

* 09:00 WI WB Bilanz-PK Rosenbauer International AG „Jahresergebnis 2018 - Ausblick“ mit CEO Siegel, CFO Wolf

OBERÖSTERREICH

Ried im Innkreis

* 10:00 WI CI Fortsetzung Zivilprozess FACC gegen ehemalige Vorstände nach Schaden durch „Fake-President-Frauds“ (weitere neun Verhandlungstage geplant, Urteil frühestens im Mai )

EU

RUMÄNIEN

Bukarest

* 10:00 WA AA II Informeller EU-Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) (5.4.-6.4.) (Ortszeit: 11:00 Uhr GMT+3)

* 15:00 WA AA Treffen der Finanzminister der Eurogruppe (Ortszeit: 16:00 Uhr GMT+3)

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Samstag, 06. April 2019

EU

RUMÄNIEN

Bukarest

* 10:00 WA AA II Informeller EU-Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) (5.4.-6.4.) (Ortszeit: 11:00 Uhr GMT+3)