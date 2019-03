Motorrad: Marquez holte in Argentinien seinen 45. MotoGP-Sieg

Termas de Rio Hondo (APA) - MotoGP-Ausnahmekönner Marc Marquez hat seinen ersten Sieg in der WM-Saison 2019 herausgefahren. Der Spanier verwies am Sonntag in Argentinien die Italiener Valentino Rossi und Andrea Dovizioso auf die weiteren Podestplätze. Der Honda-Pilot setzte sich damit auch an die WM-Spitze. Für Marquez war es der gesamt 45. Erfolg in der Motorrad-Königsklasse. Bester K-Pilot war Pol Espargaro als Neunter.