Handball: Clubs von Bilyk und Bauer in EHF-Cup-Gruppenphase makellos

Wien (APA) - Die österreichischen Handball-Legionäre Nikola Bilyk und Goalie Thomas Bauer haben mit THW Kiel bzw. Porto ihre Gruppen im EHF-Cup bei je sechs Siegen ohne Punktverlust gewonnen. Bilyk steuerte zum Gruppe-D-Abschluss am Wochenende beim polnischen Team KS Azoty-Pulawy fünf Tore zum 35:26-Sieg Kiels bei, Bauer zeigte in Pool C beim Heim-37:26 Portos gegen Constanta (ROU) 17 Paraden.

Das Viertelfinale (20. und 28. April) wird am Dienstag in Wien ausgelost. Kiel ist als Ausrichter des Final Four (17.718. Mai) für das Semifinale gesetzt.