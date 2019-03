Volleyball: Bergers Perugia legte im Duell mit Bucheggers Monza vor

Perugia (APA) - Das Österreicher-Duell im ersten Viertelfinalspiel von Italiens Volleyball-Serie-A zwischen Perugia und Monza ist am Sonntag an Alexander Bergers Perugia gegangen. Zwar wurde er erst im dritten Satz eingetauscht, freute sich aber gegen die Truppe von Paul Buchegger (7 Punkte) über einen 3:0-(29,26,11)-Sieg. Spiel zwei der „best of three“-Serie findet nächsten Sonntag in Monza statt.