CHP erklärt sich zum Sieger in Ankara, Istanbul und Izmir

Ankara (APA/Reuters/dpa) - Der Vorsitzende der Mitte-Links-Partei CHP, der größten Oppositionspartei in der Türkei, hat seine Partei zum Sieger in den drei größten Städten des Landes erklärt. Kemal Kilicdaroglu sagte in der Nacht auf Montag vor Journalisten in Ankara, dass Kandidaten der CHP in Ankara, Istanbul und Izmir sowie in anderen Städten die Kandidaten von Präsident Recep Tayyip Erdogans AKP besiegt hätten.

Der Kandidat der CHP für das Bürgermeisteramt von Istanbul, Ekrem Imamoglu, sagte gegenüber Journalisten, es sei „sehr klar“, dass seine Partei die Wahl in Istanbul, der größten Stadt des Landes, gewonnen habe. Zuvor hatte sich jedoch auch Binali Yildirim, der Kandidat der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, zum Wahlsieger in Istanbul erklärt.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu lag Yildirim nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen in Istanbul mit 48,71 Prozent nur hauchdünn vor Imamoglu (48,65 Prozent). Imamoglu dagegen sagte, er führe nach Zählung seiner Partei mit 50,51 Prozent vor Yildirim (46,55 Prozent). In Istanbul seien erst knapp 76 Prozent der Stimmen ausgezählt. „Wir lassen keine Manipulation zu“, sagte er.

Ankara und Istanbul werden seit mehr als 20 Jahren von islamisch-konservativen Bürgermeistern regiert. Eine Niederlage in Istanbul wäre ein herber Schlag für Präsident Erdogan, der selbst einst Bürgermeister von Istanbul war.