Darts: Nordire Gurney nach Sieg in Hildesheim Weltranglistendritter

Hildesheim (APA/dpa) - Der Nordire Daryl Gurney hat am Sonntag die German Darts Championship in Hildesheim gewonnen und ist damit erstmals in seiner Karriere auf Platz drei der Weltrangliste vorgestoßen. Mensur Suljovic aus Wien war wie der niederländische Weltmeister Michael van Gerwen nach einem Freilos bereits in der zweiten Runde ausgeschieden und ist im Ranking weiter Achter.