Wien (APA) - Ein alkoholisierter 17-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag gegen 4.00 Uhr in der Wallensteinstraße in Wien-Brigittenau 15 geparkte Fahrzeuge mit Fußtritten beschädigt. Der Bursche hatte laut Polizei rund 1,2 Promille Alkohol im Blut und konnte daher bisher nicht vernommen werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Der junge Mann soll in Begleitung von zwei Frauen unterwegs gewesen sein. Er wurde angezeigt.