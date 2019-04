Mutmaßlicher Einbrecher in Wien-Margareten geschnappt

Wien (APA) - Ein 35-Jähriger ist am Sonntagabend in Wien-Margareten geschnappt worden, nachdem er offenbar in ein Wohnhaus in der Viktorgasse einbrechen wollte. Zeugen hatten den Chilenen dabei beobachtet und gingen ihm nach, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Sie verständigten die Polizei, die den Mann wenig später in der Nähe des Tatortes festnahm. Ein weiterer Verdächtiger sei noch flüchtig.