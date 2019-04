Wiener Börse (Mittag) - ATX baut zu Mittag seine Gewinne aus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.070,34 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 36,3 Punkten bzw. 1,20 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,28 Prozent, FTSE-100/London +0,66 Prozent und CAC-40/Paris +0,74 Prozent.

Nach dem Rückenwind aus Übersee fielen die Konjunkturdaten in Europa durchwachsen aus. Die jährliche Inflation im Euroraum ist im März auf 1,4 Prozent zurückgegangen, gegenüber 1,5 Prozent im Februar. Dies geht aus einer Schnellschätzung durch Eurostat hervor. In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben unterdessen im März den achten Monat in Folge eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei um 1,8 Punkte auf 47,5 Punkte gesunken. Dies ist der tiefste Wert seit April 2013.

Auf Unternehmensseite wurde am Vormittag bekannt, dass der Ziegelhersteller Wienerberger inmitten der Brexit-Wirren im Vereinigten Königreich expandiert: Der Konzern erwirbt die britische Dachzubehörfirma Building Product Design Group (BPD). Damit soll das Produktportfolio in Großbritannien und Europa erweitert werden. Die BPD erziele mit mehr als 200 Arbeitnehmern einen Jahresumsatz von rund 35 Mio. Euro, teilte Wienerberger mit. Der Kurs von Wienerberger stieg zunächst um 1,53 Prozent auf 19,22 Euro.

Die Analysten der Bank RBC haben die Aktien der Post AG von „Outperform“ auf „Sector Perfrom“ herabgestuft, das Kursziel jedoch mit 38,00 Euro bestätigt. Angesichts zunehmender Konkurrenz durch den US-Onlinehändler Amazon, der in Wien eigenes Vertriebsnetzwerk aufbaut, sei das Wachstumspotenzial für den Brief- und Paketzusteller begrenzt, schrieben die RBC-Analysten in einem Kommentar. Zu Mittag rangierten die Post-Papiere mit einem Minus von 1,19 Prozent bei 37,25 Euro an letzter Stelle des ATX.

An der Spitze des Leitindex der Wiener Börse notierten unterdessen die Aktien der voestalpine, die um fast 4 Prozent auf 28,14 Euro zulegten. Gefolgt wurden sie von den Titeln des Luftfahrtzulieferers FACC (plus 3,25 Prozent auf 13,36 Euro) und die Anteilsscheine von AT&S (plus 2,61 Prozent auf 15,70 Euro).

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.40 Uhr bei 3.080,90 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.034,03 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,19 Prozent höher bei 1.546,24 Punkten. Im prime market zeigten sich 32 Titel mit höheren Kursen, drei mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 901.007 (Vortag: 748.597) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 26,41 (20,59) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 176.005 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,81 Mio. Euro entspricht.

