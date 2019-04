Gesuchter Räuber ging der Polizei in Oberösterreich ins Netz

St. Marienkirchen bei Schärding (APA) - Der oberösterreichischen Polizei ist ein europaweit wegen Raubes gesuchter 27-Jähriger bei einer Kontrolle eines Linienbusses am Samstag in St. Marienkirchen bei Schärding ins Netz gegangen. Er hat in seiner Heimat eine zweieinhalbjährige Freiheitsstrafe abzusitzen. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Montag.