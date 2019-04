Fußball: Vorzeitiges Saisonende für SKN-Profi Fountas

St. Pölten (APA) - Taxiarchis Fountas wird Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten in den restlichen Saisonspielen nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 23-jährige Grieche zog sich beim 1:0-Auswärtssieg am Sonntagnachmittag gegen Sturm Graz bei einem Zweikampf mit Schlussmann Jörg Siebenhandl „eine Schultereckgelenksverrenkung“ zu, teilte der SKN in einer Aussendung am Montag mit.

Die in diesem Zusammenhang notwendige Operation des Mittelfeldspielers werde in den kommenden Tagen erfolgen. Fountas absolvierte in dieser Saison 21 Spiele für den Tabellendritten aus Niederösterreichs Hauptstadt.