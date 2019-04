Rund 40 Verletzte bei Linienbus-Unfall in Tschechien

Brno (Brünn) (APA/dpa) - Bei einem Linienbus-Unfall in Tschechien sind rund 40 Menschen verletzt worden, mindestens fünf davon schwer. Das teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes in Brünn (Brno) am Montag mit. Der Oberleitungsbus war an einer Kreuzung im Zentrum der mährischen Großstadt frontal mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Die Feuerwehr musste nach Angaben eines Sprechers mehrere Personen mit der Rettungsschere aus den ineinandergeschobenen Fahrzeugen befreien. Wie es zu dem Unglück kam, war am Montagnachmittag noch ungeklärt. Die Straßenbahn war auf einer Leerfahrt ohne Passagiere.