67-Jähriger in Hollabrunn von Klein-Lkw überrollt

Hollabrunn (APA) - Ein 67-Jähriger ist am Montagvormittag in Hollabrunn von einem Klein-Lkw überrollt worden. Der 53-jährige Lenker aus dem Bezirk Horn dürfte kurz vor 9.30 Uhr den hinter dem Kfz stehenden Mann beim Zurückschieben übersehen haben, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Der 67-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn wurde mit Verletzungen in das Landesklinikum Korneuburg eingeliefert.