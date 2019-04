US-Bauausgaben zogen im Februar überraschend kräftig an

Washington (APA/Reuters) - Die Bauausgaben in den USA haben den dritten Monat in Folge zugelegt. Im Februar erhöhten sie sich sogar etwas stärker als erwartet um ein Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Ökonomen hingegen hatten einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet, nach revidiert plus 2,5 Prozent im Jänner (ursprünglich +1,3 Prozent).

Den US-Immobilienmarkt hatten zuletzt höhere Hypothekenzinsen, teures Baumaterial sowie der Mangel an Grundstücken und Fachkräften gebremst.