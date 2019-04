Pompeo: Trump und Kim könnten sich in nächsten Monaten erneut treffen

Washington (APA/AFP) - US-Außenminister Mike Pompeo hat ein drittes Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un innerhalb der „nächsten Monate“ in Aussicht gestellt.

Er hoffe, dass die beiden Staatschefs dann einen „ersten substanziellen Schritt oder einen großen substanziellen Schritt“ in Richtung einer Denuklearisierung Nordkoreas erreichen, sagte Pompeo am Montag in einem Gespräch mit dem lokalen Radiosender „WHP 580“.

Zugleich schränkte Pompeo ein, er sei „zurückhaltend, wenn es darum geht, Vorhersagen zum Zeitplan zu machen“. Trump habe klargemacht, dass es kein „Zieldatum“ gebe. Möglicherweise werde das Treffen auch Stück für Stück näherkommen, mit „einem Schritt nach vorn und einem Schritt zurück“.

Trump und Kim hatten sich bereits zwei Mal getroffen. Bei ihrem ersten Gipfel in Singapur einigten sie sich auf eine „vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“. Wie genau diese erreicht werden sollte, blieb jedoch offen.

Bei ihrem zweiten Gipfeltreffen in Vietnam im Februar hatten Trump und Kim keine Einigung über Schritte zur atomaren Abrüstung Nordkoreas erzielt. Beide Seiten machten sich gegenseitig für das Scheitern verantwortlich, erklärten sich aber auch zu weiteren Gesprächen bereit.

Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters forderte Trump Kim damals dazu auf, alle Atomwaffen an die USA zu übergeben. Er überreichte einem Insider zufolge Kim am 28. Februar ein entsprechendes Dokument. Es sei das erste Mal gewesen, dass Trump gegenüber Kim deutlich gemacht habe, was er unter Denuklearisierung verstehe, hieß es.