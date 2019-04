Basketball: James steht Team USA bei WM in China nicht zur Verfügung

Los Angeles (Kalifornien) (APA/Reuters) - Basketball-Superstar LeBron James wird dem Team USA bei den Weltmeisterschaften in China im Spätsommer nicht zur Verfügung stehen. Die WM sei nie Teil seiner Planungen gewesen, gab der Profi der Los Angeles Lakers gegenüber der Sport-Website The Athletic am Montag bekannt. Die Teilnahme bei den Sommerspielen 2020 in Tokio sei hingegen „eine Möglichkeit“, meinte der 34-Jährige.

Mit den Lakers verpasste James heuer bereits die Play-offs, in den letzten Spielen des Grunddurchgangs wird er nicht eingesetzt. Im Sommer wird James bei den Dreharbeiten für die Fortsetzung des Animations-Hits „Space Jam“ mitwirken.