Fußball: Sevilla-Profi Wöber erlitt Meniskusverletzung

Sevilla (APA) - Maximilian Wöber droht dem FC Sevilla in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Wie Spaniens Fußball-Erstligist am Montagabend bekannt gab, zog sich der österreichische Teamspieler im Ligaspiel gegen Valenica eine Meniskusverletzung im rechten Knie zu. Dies hätten Tests ergeben. Über die genaue Behandlung werde in den kommenden Tagen entschieden, schrieb Sevilla in einem Statement.

Wöber erlitt demnach einen Riss des Innenmeniskus. Der Einsatz des 21-Jährigen in den EM-Qualifikationsspielen Österreichs Anfang Juni gegen Slowenien und Nordmazedonien scheint damit ebenfalls gefährdet.