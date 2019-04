Fußball: Zulechner-Tor hilft Aue nicht: 1:3 gegen Dresden

Aue (APA) - Der zweite Treffer von Philipp Zulechner in seinem vierten Spiel für Erzgebirge Aue hat für den Club aus Sachsen nicht gereicht. Im Lokalderby gegen Dynamo Dresden verlor Aue am Montagabend trotz 1:0-Pausenführung noch mit 1:3. Zulechner erzielte per Kopf in der 27. Minute die Führung der Hausherren, wurde aber in der Pause ausgetauscht. Die Dresdner mit Patrick Möschl drehten danach die Partie.

Der Tabellen-14. Dynamo sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Aue hat als 13. einen Zähler mehr auf dem Konto.