Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,29 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag etwas höher eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.085,58 Zählern um 8,78 Punkte oder 0,29 Prozent über dem Montag-Schluss (3.076,80). Bisher wurden 136.206 (Vortag: 161.060) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Das europäische Börsenumfeld verzeichnete im Eröffnungshandel ebenfalls moderate Kursgewinne. In Wien setzten sich die Aktien von Schoeller-Bleckmann (plus 1,07 Prozent auf 75,60 Euro) und voestalpine (plus 1,00 Prozent auf 28,32 Euro) an die ATX-Spitze. Stark nachgefragt wurden auch CA Immo (plus 0,94 Prozent auf 32,30 Euro) und Andritz (plus 0,94 Prozent auf 38,80 Euro).

