Deutsche Treibhausgas-Emissionen 2018 um 4,2 Prozent gesunken

Berlin (APA/AFP/dpa) - Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind im vergangenen Jahr nach vier Jahren Stagnation erstmals wieder gesunken. Der Rückgang betrug 4,2 Prozent, wie das Umweltbundesamt am Dienstag in Berlin mitteilte. Im Vergleich zum Jahr 1990 habe Deutschland seine Emissionen damit um 30,6 Prozent gesenkt, das 40-Prozent-Minderungsziel für 2020 bleibt also in weiter Ferne.

Demnach wurden 2018 insgesamt 868,7 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt - das waren rund 38 Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Deutliche Emissionsrückgänge gab es laut Prognose in der Energiewirtschaft sowie bei Haushalten. Im Verkehrssektor gingen die Emissionen demnach leicht zurück.

Als Gründe für den Rückgang klimaschädlicher Treibhausgasemissionen nannte das Umweltministerium einen zurückgehenden Verbrauch von fossilen Energien und eine außergewöhnliche Witterung. So sei der Absatz bei Heizöl deutlich gesunken.

Im Vergleich zu 1990 hat Deutschland seine Emissionen den Angaben zufolge damit bisher um 30,6 Prozent gesenkt. Bis 2030 müssen die Emissionen aber um mindestens 55 Prozent sinken.