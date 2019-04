Motorradlenker fuhr auf Wiener A22 auf Pkw auf

Wien (APA) - Ein Motorradlenker ist mit seinem Bike am Montagnachmittag auf der A22 bei der Einfahrt in den Kaisermühlentunnel auf einen Pkw aufgefahren, gestürzt und leicht verletzt worden. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst ereignete sich der Unfall um 15.15 Uhr in Fahrtrichtung Südosttangente (A23). Der Autofahrer musste verkehrsbedingt vor der Einfahrt in den Tunnel anhalten.

Der 24-jährige Biker konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Er versuchte noch auszuweichen, stieß aber gegen die rechte Seite des Autohecks und stürzte. Er wurde leicht verletzt, ebenso der 21-jährige Autofahrer und dessen 16-jährige Freundin. Alle drei wurden von der Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.