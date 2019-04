Wiener Börse (Mittag) - ATX im Mittagshandel etwas höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Mittagshandel etwas höher präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.090,99 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 14,19 Punkten bzw. 0,46 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,07 Prozent, FTSE/London +0,62 Prozent und CAC-40/Paris +0,06 Prozent.

Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich mehrheitlich wenig bewegt. Dass sich das britische Parlament am Vorabend auch im zweiten Anlauf nicht auf eine Alternative zum EU-Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May einigen hat können, brachte die Anleger somit nicht aus der Ruhe. „Marktteilnehmer scheinen von dem ewigen Hin und Her in London zunehmend gelangweilt“, kommentiert Helaba-Analyst Ralf Umlauf. Das Unterhaus lehnte alle vier zur Abstimmung stehenden Vorschläge für eine engere Anbindung an die EU nach dem Brexit oder ein zweites Referendum ab.

Am Datenkalender dürfte im heutigen Tagesverlauf vor allem den Zahlen zu den US-Auftragseingängen im Februar Aufmerksamkeit zuteilwerden. Die Erwartungen für die Daten sollten aber nicht zu hoch gesteckt werden, meint Helaba-Analyst Umlauf. Die Bestellaktivitäten beim Flugzeugerhersteller Boeing hätten einen großen Einfluss und seien zuletzt schwach ausgefallen.

Auf Unternehmensseite blieb es in Wien ruhig. Im ATX setzten sich die Aktien der voestalpine mit einem Plus von 1,68 Prozent auf 28,51 Euro an die Indexspitze. Stark nachgefragt wurden außerdem die Titel der UNIQA (plus 1,41 Prozent auf 8,99 Euro) und der Raiffeisen Bank International (RBI) (plus 1,41 Prozent auf 20,93 Euro).

Im breiter gefassten ATX Prime legten Polytec-Aktien um 0,80 Prozent auf 8,87 Euro zu. Die Baader Bank hat ihre Anlageempfehlung für die Aktien der Polytec von „Hold“ auf „Buy“ gesenkt. Gleichzeitig senkte Baader-Analyst Peter Rothenaicher sein Kursziel von 14,00 auf 12,00 Euro. Nach dem Kurseinbruch der vergangen Monate sei die Aktie nun deutlich unterbewertet, hieß es zur Begründung.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 9.55 Uhr bei 3.094,21 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsbeginn bei 3.076,39 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,41 Prozent höher bei 1.555,66 Punkten. Im prime market zeigten sich 24 Titel mit höheren Kursen, acht mit tieferen und vier unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 774.438 (Vortag: 901.007) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 21,54 (26,41) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 134.930 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,53 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA210 2019-04-02/12:11