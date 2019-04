„Parsifal“ an der Staatsoper: Mayer springt für erkrankten Goerne ein

Wien (APA) - Am 18. April startet die nächste Vorstellungsserie von Richard Wagners letztem Werk, dem Bühnenweihfestspiel „Parsifal“, an der Wiener Staatsoper. Starbariton Matthias Goerne ist nun aber zu krank für die Partie des an einer nicht heilenden Wunde leidenden Gralskönig Amfortas. Thomas Johannes Mayer - derzeit als „Orest“ im Haus zu erleben - springt deshalb mit seinem Rollendebüt am Ring ein.

(S E R V I C E - www.wiener-staatsoper.at/spielplan-tickets/detail/event/965178500-pa rsifal/)