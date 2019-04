Pikrin-Säure im Keller - TU-Gebäude am Wiener Getreidemarkt geräumt

Wien (APA) - Weil im Keller Pikrin-Säure gefunden worden war, ist am Montagnachmittag das Gebäude der Technischen Universität Wien (TU) am Getreidemarkt in Mariahilf geräumt worden. Mitarbeiter der TU hatten die Substanz beim Entrümpeln entdeckt. In kristallisierter Form explodiert Pikrin-Säure laut Polizeisprecher Daniel Fürst schon bei kleinsten Erschütterungen.

Das Gebäude und der Innenhof wurden gegen 17.00 Uhr gesperrt. Ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) begutachtete den Stoff und verständigte den Entschärfungsdienst des Eko Cobra, der die Chemikalie als „nicht handhabungssicher“ beurteilte. Die Pikrinsäure wurde in einen Bombenschutz-Anhänger gebracht und abtransportiert, bevor die Beamten sie vernichteten.