Republik Österreich stockt kommende Woche zwei Anleihen auf

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA221 vom 02.04.2019 muss es im dritten Absatz im ersten Satz richtig heißen: Weiters steht eine siebenjährige Anleihe (nicht: eine siebenjährige Nullkupon-Anleihe), die noch bis Juli 2023 läuft und einen Kupon von Null Prozent hat, zur Aufstockung an. Der Rest des Absatzes wurde ersatzlos gestrichen. Zudem muss es im vierten Absatz im letzten Satz richtig heißen: Steiner war seit 2013 als OeBFA-Geschäftsführer für Marktfolge (nicht: für das Schuldenportfoliomanagement und die Kassenverwaltung des Bundes) zuständig. --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Am kommenden Dienstag wird die Republik Österreich erneut zwei Anleihen aufstocken und sich damit neues Kapital am Finanzmarkt beschaffen. Das Volumen der Aufstockung beläuft sich auf 1,15 Mrd. Euro, teilte die Österreichische Finanzierungsagentur (OeBFA) heute, Dienstag, auf ihrer Website mit.

Bereits zum zweiten Mal wird die erst im Jänner neu ausgegebene 10-jährige Anleihe (bis 2029) mit einem Kupon von 0,50 Prozent aufgestockt. Bei der ersten Aufstockung im März hatte die Anleihe von einer nahezu zweieinhalb-fachen Überzeichnung profitieren können. Der Emissionszinssatz belief sich damals auf 0,49 Prozent.

Weiters steht eine siebenjährige Anleihe, die noch bis Juli 2023 läuft und einen Kupon von Null Prozent hat, zur Aufstockung an.

Bei der OeBFA steht derzeit außerdem ein Personalwechsel auf der Agenda, da einer der beiden Geschäftsführer, Thomas Steiner, mit Mai in das Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wechseln wird. Die Stelle wurde vom Finanzministerium Anfang März ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endet heute. Steiner war seit 2013 als OeBFA-Geschäftsführer für Marktfolge zuständig.

