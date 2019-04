Kind steckte in Wiener Neustadt in Öse fest - Von Feuerwehr befreit

Wiener Neustadt (APA) - In Wiener Neustadt ist ein Kind am Montagabend mit einem Finger in einer geschraubten Öse am Balkon festgesteckt. Die Feuerwehr wurde kurz vor 20.00 Uhr alarmiert, drei Mitglieder rückten aus. Die Helfer entfernten die Öse mittels Ringschneider und befreiten das Kind, berichtete die FF Wiener Neustadt am Dienstag in einer Aussendung.