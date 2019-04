US-Börsen zur Eröffnung nur wenig verändert erwartet

New York (APA/dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt dürfte sich der Dow Jones Industrial nach dem starken Start in den April nun am Dienstag zunächst kaum von der Stelle bewegen. Eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Leitindex der Wall Street 0,04 Prozent tiefer.

Am Montag hatten besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten von Industrie-Unternehmen in China und den USA die Kurse angetrieben. Nun wurde bekannt, dass in den USA die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Februar weniger deutlich gefallen waren wir erwartet.

Unter den Einzelwerten sackten die Aktien von Walgreens Boots Alliance im vorbörslichen US-Handel um mehr als 8 Prozent ab. Die Drogerie- und Apothekenkette kappt nach einem enttäuschenden Quartal ihr Gewinnziel und verschärft ihren Sparkurs. Die Herausforderungen am Markt hätten sich verschärft, ebenso die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, räumte Unternehmenschef Stefano Pessina ein. Das abgelaufene Quartal sei das schwierigste gewesen seit der Fusion von Walgreens und Alliance Boots im Jahr 2015. Um die nun geplanten noch höheren Einsparungen zu erreichen, will Pessina die Strukturen im Konzern straffen und einige Prozesse digitalisieren.

Zudem steht Boeing weiter im Fokus. Das nach zwei Abstürzen verhängte Flugverbot für Verkehrsflugzeuge vom Typ 737 Max wird noch über Wochen andauern. Die US-Luftfahrtbehörde FAA teilte mit, der Flugzeugbauer benötige Zeit, um die nach den Abstürzen in die Kritik geratene Steuerungs-Software MCAS weiter zu überarbeiten. Die FAA erwarte das endgültige Paket der überarbeiteten Software erst „in den kommenden Wochen“. Die Boeing-Papiere gaben vorbörslich um 0,55 Prozent nach.

Nach dem fulminanten Börsenstart in der vergangenen Woche geraten die Anteilsscheine des Fahrdienst-Vermittlers Lyft weiter unter Druck. Am Montag hatten die Papiere rund 12 Prozent eingebüßt und unter dem Ausgabepreis von 72 US-Dollar geschlossen. Nun verloren die Aktien vorbörslich mehr als 4 Prozent.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA333 2019-04-02/15:01