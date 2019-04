Auftragseinbruch der US-Industrie im Februar

Washington (APA/Reuters) - Auftragseinbruch in der US-Industrie: Die Bestellungen für langlebige Güter gingen im Februar um 1,6 Prozent zurück, wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten einen stärkeren Rückgang von 1,8 Prozent erwartet, nachdem es im Jänner ein Plus von 0,1 Prozent gegeben hatte.

Die US-Industrie macht etwa 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft aus. Im März nahm sie etwas mehr Fahrt auf als gedacht. Der Einkaufsmanager-Index legte auf 55,3 Punkte von 54,2 Zählern im Vormonat zu, wie aus einer zu Wochenbeginn veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht.