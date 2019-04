B&R-Mitbegründer Erwin Bernecker gestorben

Eggelsberg (APA) - Der Mitbegründer des Innviertler Industrieautomatisierungsspezialisten Bernecker + Rainer (B&R), Erwin Bernecker, ist am Samstag im Alter von 67 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Eggelsberg am Dienstag mit. Bernecker und Josef Rainer hatten die Firma 1979 gegründet und 2017 - laut Branchenkennern um rund 1,8 Mrd. Euro - an den Schweizer Industriekonzern ABB verkauft.