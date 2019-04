Tennis: Murray kehrte erstmals nach Hüft-Operation auf Court zurück

London (APA/Reuters) - Der Brite Andy Murray ist am Dienstag erstmals nach seiner im Jänner vorgenommenen Hüft-Operation auf dem Tennis-Court gestanden. Der 31-Jährige war in einem kurzen Instagram-Video bei einem Outdoor-Training zu sehen. Murrays Ziel ist die Teilnahme am von ihm zweimal gewonnenen Wimbledon-Grand-Slam (ab 1. Juli). Falls sich das im Einzel nicht ausgeht, dann im die Hüfte nicht so belastenden Doppel.