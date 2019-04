Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis deutlich fester

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel deutlich fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 62,34 Dollar und damit um 1,22 Prozent mehr als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 69,28 Dollar gehandelt, er lag 0,39 Prozent im Plus.

Die Ölpreise bauten ihre Preiszuwächse aus dem Frühhandel im Tagesverlauf aus. „Auftrieb geben eine positive Marktstimmung, was sich in steigenden Aktienmärkte niederschlägt, und eine weiter fallende OPEC-Ölproduktion“, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Commerzbank. Laut zweier am Vortag veröffentlichten Umfragen der Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg sei die Ölproduktion der OPEC im März um rund 300.000 auf 30,4 Mio. Barrel pro Tag gesunken. Dies sei auf freiwillige Produktionsrückgänge in Saudi-Arabien und unfreiwillige in Venezuela zurückzuführen, erläutern die Commerzbank-Analysten. Im südamerikanischen Land haben Stromausfälle die Ölproduktion behindert.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.290,54 Dollar und damit etwas über dem Schlusskurs von Montag von 1.287,30 Dollar. Das Edelmetall konnte im Späthandel etwas zulegen, nachdem es am Vormittag zunächst auf der Stelle getreten war. Impulse für den Goldpreis blieben im Tagesverlauf weitgehend aus. Er ignoriere „weiter das Brexit-Chaos“, schreiben die Commerzbank-Analysten.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 69,28 69,01 +0,39 WTI 62,34 61,59 +1,22 OPEC-Daily 68,31 67,23 +1,61 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.290,54 1.287,30 +0,25 Silber 15,06 15,09 -0,20 Platin 851,23 850,14 +0,13 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 112,25 112,00 +0,22 Kakao 2.345,00 2.327,00 +0,77 Zucker 331,40 330,10 +0,39 Mais 168,25 168,25 +0,00 Sojabohnen 897,00 895,50 +0,17 Weizen 177,00 177,75 -0,42 ~