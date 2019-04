Kaufhof-Schwester Saks Off 5th in Deutschland vor dem Aus

Frankfurt/Essen/Köln (APA/AFP) - Die Modekette Saks Off 5th steht einem Bericht zufolge in Deutschland schon zwei Jahre nach dem Start vor dem Aus: Die acht Filialen der Kette, die unter anderem Premium-Mode zum Sonderpreis anbieten, sollen im Sommer schließen, wie das Fachmagazin „Textilwirtschaft“ am Dienstag in seiner Onlineausgabe berichtete. In den Großteil dieser Läden könnte demnach Karstadt Sport einziehen.

Saks Off 5th gibt es in Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Wiesbaden, Bonn, Heidelberg, Köln und Hannover, dazu in Amsterdam und Rotterdam. Der im Juni 2017 in Düsseldorf gestartete europäische Ableger der Kette des kanadischen Eigentümers Hudson‘s Bay Company (HBC) habe nicht wie erhofft funktioniert, berichtete das Magazin unter Berufung auf Informationen aus dem Unternehmensumfeld.

Viele der Häuser waren laut „Textilwirtschaft“ vor der Umwidmung zu Saks Off 5th-Häusern ab 2017 bereits Sport-Standorte, und zwar die der inzwischen aufgelösten Kaufhof-Schwester Sportarena. Die Warenhausmarken gehören zum neuen vereinigten Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof. Kaufhof und Karstadt waren im vergangenen November zu einem Gemeinschaftsunternehmen fusioniert worden. Es gehört zu 49,99 Prozent dem kanadischen Handelskonzern HBC und zu 50,01 Prozent der österreichischen Signa-Holding des Investors Rene Benko. Das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage des Magazins nicht zu dem Bericht.

~ WEB http://www.karstadt.de

https://www.galeria-kaufhof.de/ ~ APA460 2019-04-02/18:31