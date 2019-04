Frankfurter Börse

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag erneut den Vorwärtsgang eingelegt. Nach einem lethargischen Vormittag zog der DAX gegen Mittag an und schloss am Ende 0,62 Prozent höher auf 11.754,79 Punkten. Unterstützung erfuhr der DAX vor allem von den Papieren der Autohersteller und ihrer Zulieferer. Diese waren wie schon am Vortag gesucht.

In unmittelbare Reichweite ist nun das Jahreshoch von Mitte März bei 11.823 Zählern gerückt. Darüber wartet der höchste Stand seit Mitte Oktober. Einige Börsianer argumentierten, dass Anleger in diesem Fall unter Handlungsdruck geraten. „Jetzt sind viele gezwungen, auf den fahrenden Zug aufzuspringen“, sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets, um die Kurs-Rally nicht komplett zu verpassen.

Der Index der mittelgroßen Werte MDAX rückte am Dienstag um 0,36 Prozent auf 25.155,47 Punkte vor. Er konnte sich damit noch etwas weiter von der 25.000er Marke nach oben absetzen.

Bei den Automobilaktien reichten die Kursgewinne von 1,0 Prozent bei Daimler bis zu 2,3 Prozent für Continental. Profitieren dürften die Aktien vom zuletzt positiven Fortgang der US-chinesischen Handelsgespräche, hieß es im Aktienhandel.

Daneben rückte das geplante Stahl-Gemeinschaftsunternehmen von Thyssenkrupp und Tata Steel wieder in den Fokus. Die EU-Kommission will die Prüfung bis zum 5. Juni abschließen. Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff sprach am Dienstag von weitreichenden Zugeständnissen, die die Bedenken der EU-Kommission gegen den Deal ausräumen sollten. Die Thyssenkrupp-Aktie gewann 0,6 Prozent.

Im SDAX der kleineren Börsentitel lagen Salzgitter mit plus 6,4 Prozent ganz vorn. Der Stahlhersteller könnte sich „bedienen“, wurde am Markt spekuliert, wenn Thyssenkrupp wegen der Zusammenlegung der Stahlproduktion mit der von Tata Steel Randaktivitäten abstoßen sollte.

Anleger trennten sich von Aktien der Deutschen Post, nachdem die Citigroup die Kaufempfehlung gestrichen hatte. Die Papiere verloren 1,5 Prozent. Eine Abstufung von „Kaufen“ auf „Halten“ durch Warburg Research drückte Henkel-Aktie am DAX-Ende um knapp zwei Prozent.

Adidas-Aktien stiegen nach einem positiven Kommentar von Goldman Sachs auf ein Rekordhoch von 222,10 Euro. Sie beendeten den Handel 1,1 Prozent fester auf 221,65 Euro. Goldman Sachs riet erneut zum Kauf. Im MDAX setzten sich Lanxess mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent an die Spitze, angetrieben von einem positiven Kommentar der Commerzbank.

Abseits der großen Indizes waren Aktien des Biotech-Unternehmens Medigene mit 5,6 Prozent Kursplus gefragt. Das Unternehmen veröffentlichte weitere positive Erkenntnisse für eine neuartige Krebstherapie. Papiere der auf Hautkrankheiten spezialisierten Biofrontera gewannen 6,4 Prozent. Der japanische Pharmakonzern Maruho will den Anteil an dem Unternehmen von gut 20 auf knapp 30 Prozent aufstocken.

