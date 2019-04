Eishockey: KAC stellte im EBEL-Halbfinale mit Sieg in Graz auf 3:0

Wien/Graz (APA) - Der KAC steht vor dem Einzug ins Finale der Erste Bank Eishockey Liga. Der Rekordmeister erhöhte am Dienstag in der Vorschlussrunde gegen die Graz 99ers mit einem 3:0-Auswärtssieg auf 3:0. Die Klagenfurter benötigen damit in der „Best-of-seven“-Serie nur noch einen Sieg zum Aufstieg. Die erste Chance erhalten sie am Freitag vor Heimpublikum.

Im zweiten Halbfinale zwischen den Vienna Capitals und Red Bull Salzburg steht es in der dritten Partie kurz vor Ende der regulären Spielzeit 3:3.