29-Jähriger bei Forstarbeiten in Niederösterreich von Stein getroffen

Rabenstein/Wien (APA) - Ein 29-Jähriger ist am Dienstag bei Forstarbeiten in seinem Heimatbezirk St. Pölten-Land von einem Stein getroffen und verletzt worden. Ein 27-Jähriger beobachtete den Unfall in Rabenstein an der Pielach, verständigte die Rettung und leistete gemeinsam mit einem weiteren Mann Erste Hilfe. Ein Notarzthubschrauber flog den Verletzten laut Polizei in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling.

Der Mann hatte mit einer Motorsäge gearbeitet, als sich gegen 13.15 Uhr ober ihm ein Stein löste. Der 29-Jährige wurde am Kopf bzw. im Schulterbereich getroffen und stürzte zu Boden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Im Einsatz stand der ÖTC-Hubschrauber „Christophorus 15“.