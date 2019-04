Wien (APA) - Ergebnisse Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) vom Dienstag - Halbfinale (best of seven), 3. Spiele:

spusu Vienna Capitals - Red Bull Salzburg 3:4 n.V. (1:1,2:2,0:0 - 0:1). Wien, Schultz-Halle, 5.500. Tore: Olden (8./SH), Schneider (30.), Vause (38.) bzw. Vandevelde (16.), Heinrich (33./PP), Herburger (40.), Trattnig (66.). Strafminuten: 12 bzw. 12

Stand in der Serie: 2:1. Zuvor gespielt: 4:2 (h), 2:1 n.V. (a). Nächstes Spiel am Freitag (19.15 Uhr) in Salzburg.