New York (APA) - Die US-Börsen haben am Dienstag keine Richtung gefunden und gingen uneinheitlich aus dem Handel. Der US-Leitindex Dow Jones litt unter anderem durch große Kursverluste in den Wertpapieren der Drogeriekette Walgreens, die sich auf 12,8 Prozent beliefen. Darüber hinaus übten schwache Konjunkturdaten Druck auf die US-Märkte aus.

Der Dow Jones Industrial Index ging um 0,30 Prozent tiefer bei 26.179,13 Einheiten aus dem Handel. Der S&P-500 Index schloss nahezu unverändert bei 2.867,24 Zählern. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich um 0,25 Prozent auf 7.848,69 Zähler.

Der Walgreens-Konzern kappte nach einem enttäuschenden Quartal sein Gewinnziel und verschärft seinen Sparkurs. Die Herausforderungen am Markt hätten sich verschärft, ebenso die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, räumte Unternehmenschef Stefano Pessina ein. Das abgelaufene Quartal sei das schwierigste gewesen seit der Fusion von Walgreens und Alliance Boots im Jahr 2015.

Gegen diesen Trend stemmten sich die Titel von Dow Inc., die um 5,1 Prozent fester schlossen. Die Titel der vom DowDuPont-Konzern abgespaltenen Materialwissenschaften-Sparte hatten heute ihren ersten Handelstag im wichtigsten Aktienindex der Welt. Die Papiere von DowDuPont, die bisher im Dow Jones gehandelt wurden, verloren indes 0,3 Prozent.

Facebook steigerten sich indes um 3,3 Prozent. Die Idee von Facebook, ihren Bilderdienst Instagram zukünftig auch als Shopping-Plattform zu nutzen, fand bei Experten der Deutsche Bank Anklang. Sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel wurden bestätigt.

In der Branche der Fluglinien ging es für die Anteilscheine der Delta Airlines um 6,0 Prozent hinauf. Die US-Fluglinie hatte zuvor ihre Gewinnprognosen für das erste Quartal hochgeschraubt.

Nach dem Börsenstart in der Vorwoche verloren die Titel des Fahrdienst-Vermittlers Lyft am heutigen Handelstag marginale 0,1 Prozent. Am Vortag hatten die Papiere rund 12 Prozent eingebüßt und unter dem Ausgabepreis von 72 US-Dollar geschlossen.

Neben den Nachrichten zu Einzelunternehmen dürften auch die rückläufigen US-Auftragseingänge für langlebige Güter den Markt belastet haben. Sie gingen im Februar um 1,6 Prozent zurück und damit stärker als erwartet worden war. Die US-Industrie macht etwa 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft aus.

