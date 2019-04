Wiener Börse startet erneut befestigt - ATX steigt um 0,67 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit stärkerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.114,35 Zählern um 20,8 Punkte oder 0,67 Prozent über dem Dienstag-Schluss (3.093,55). Bisher wurden 182.875 (Vortag: 136.206) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Zur Eröffnung gehörten in Wien die Aktien der voestalpine (plus 2,06 Prozent auf 29,23 Euro), von AT&S (plus 2,03 Prozent auf 16,55 Euro) und von Palfinger (plus 1,54 Prozent auf 26,40 Euro) zu den stärksten Werten. Im Leitindex ATX fanden sich zunächst nur zwei Kurse in der Verlustzone. Die Anteilsscheine von CA Immo und jene von Zumtobel gaben um je 0,63 Prozent auf 31,75 Euro beziehungsweise 6,30 Euro nach.

