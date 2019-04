Auto im Waldviertel 2 - 26-jähriger Lenker schwer verletzt

Kautzen (APA) - Bei jenem Lenker, der am Dienstagabend in Kautzen im Waldviertel frontal gegen einen Baum geprallt ist, handelt es sich laut Polizei um einen 26-Jährigen aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya. Ein Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten ins Landesklinikum Horn. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Dobersberg, Kautzen und Gastern, berichtete die Exekutive in einer Aussendung.