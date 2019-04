Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt zu

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Mittwochvormittag gestiegen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 69,89 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 69,37 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch Hoffnungen auf ein Ende der Zollstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten. Die „Financial Times“ berichtete unter Berufung auf mit dem Verhandlungsstand vertraute Personen, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt die meisten Punkte geklärt hätten. Unter anderem sei aber noch die Frage offen, wie bereits eingeführte US-Zölle wieder aufgehoben werden. Alles in allem sei aber eine Einigung in Sicht, hieß es.

Dagegen konnten jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA die Preise nicht belasten. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Instutite (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um drei Millionen Barrel registriert hatte. Steigende Ölreserven können ein Hinweis auf ein zu hohes Angebot und oder eine geringe Nachfrage sein und belasten in der Regel die Ölpreise.

Der Preis für OPEC-Öl hat am Dienstag auf 68,83 Dollar pro Barrel zugelegt. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 68,31 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich gut behauptet. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.292,01 Dollar (nach 1,291,69 Dollar am Dienstag) gehandelt.