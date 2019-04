London (APA/Reuters) - Aus Protest gegen die Entscheidung der britischen Premierministerin Theresa May zu Brexit-Gesprächen mit Labour-Chef Jeremy Corbyn hat der konservative Abgeordnete Nigel Adams seinen Rücktritt als Staatssekretär für Wales erklärt. Er kritisierte, dass es einen Deal mit „einem Marxisten“ geben könnte.

May will nach Angaben von Brexit-Minister Stephen Barclay in den Gesprächen über den EU-Ausstieg mit Labour-Chef Jeremy Corbyn am Mittwoch keine Vorbedingungen stellen.